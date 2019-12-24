Фадеев рассказал о нежелании певицы Наргиз выступать в «убогих залах в провинции»

24 декабря 2019     24
Фадеев рассказал о нежелании певицы Наргиз выступать в «убогих залах в провинции»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что бывшая участница его лейбла MALFA, артистка Наргиз Закирова ненавидит Россию. Об этом сообщает Super.ru.

«Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы», — поделился продюсер. Он также добавил, что исполнительница регулярно говорила о нежелании выступать в «убогих концертных залах в провинции» и жаловалась, что ей «надоело видеть эти рожи».

«Печально, что эта женщина так и не была благодарна тем, кто ходя на ее концерты, платил деньги и давал ей возможность жить так, как она жила», — заключил Фадеев.

Портал обратился к нему за комментариями после интервью певицы журналистке Ксении Собчак. В нем Наргиз призналась, что не хочет возвращения своих детей из США в Россию, так как они — «полные американцы». Кроме того, она добавила, что чувствует себя в России незащищенной. По словам Наргиз, ее старшая дочь считает, что в этой стране по улицам ходят медведи.

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Источник: Лента.Ру

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