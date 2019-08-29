Фанатка сняла переодевавшегося теннисиста и попала под шквал критики

29 августа 2019     19
Фанатка сняла переодевавшегося теннисиста и попала под шквал критики

Присутствовавшая на матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) болельщица сфотографировала переодевавшегося испанского теннисиста Фелисьяно Лопеса и была раскритикована в сети. Видео появилось в Twitter-аккаунте news.com.au

Во время паузы во встрече против американца Тейлора Фритца испанец решил сменить футболку. Одна из зрительниц заметила это и начала незаметно снимать 37-летнего теннисиста на телефон. Пользователи соцсети посчитали поведение женщины неприемлемым.

«Если бы на ее месте был парень, он бы уже был на первых полосах газет, и вся толпа феминисток взорвалась бы», «Если бы это был парень, он бы уже был безработным, а его жизнь бы разрушили», «Будь это парень, его бы уже арестовали, а жена бы ушла от него», — писали они.

Матч завершился победой Лопеса со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Во втором круге испанец встретится с японцем Йошихито Нишиокой.

Источник: Лента.Ру

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