Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон

23 марта 2020     14
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон

Фанаты королевской семьи поразились тому, как герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон похожа на свою мать Кэрол. Архивная фотография появилась в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.

Опубликованный коллаж состоит из двух снимков: на одном запечатлена смотрящая верх Кэрол Миддлтон, которая держит на руках грудную Кейт, а на втором — сама 38-летняя жена принца Уильяма в похожей позе.

Подписчиков страницы удивило сильное сходство родственниц, и они высказались на эту тему в комментариях под постом. «О боже, они так похожи друг на друга! Прекрасные женщины», — написал один. «Поразительно, они просто одинаковые», — добавил второй. «На первом кадре Кейт будто держит саму себя», — отметил третий. «В этой семье очень сильные гены», — заключил езе один юзер.

В феврале пользователи сети нашли двойника Меган Маркл. Американская бортпроводница Кристин Матис (Christine Mathis) рассказала, что ее начали путать с Маркл после участия последней в сериале «Форс-мажоры» в 2011 году. Однако внимание к ней возросло, когда актриса стала возлюбленной принца Гарри. По словам девушки, фанаты жены принца Гарри часто ошибочно останавливают Матис во время работы.

Источник: Лента.Ру

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