Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон

Фанаты королевской семьи поразились тому, как герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон похожа на свою мать Кэрол. Архивная фотография появилась в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.

Опубликованный коллаж состоит из двух снимков: на одном запечатлена смотрящая верх Кэрол Миддлтон, которая держит на руках грудную Кейт, а на втором — сама 38-летняя жена принца Уильяма в похожей позе.

Подписчиков страницы удивило сильное сходство родственниц, и они высказались на эту тему в комментариях под постом. «О боже, они так похожи друг на друга! Прекрасные женщины», — написал один. «Поразительно, они просто одинаковые», — добавил второй. «На первом кадре Кейт будто держит саму себя», — отметил третий. «В этой семье очень сильные гены», — заключил езе один юзер.

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Источник: Лента.Ру