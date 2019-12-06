Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста

Болельщики петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» покинут стадион в знак протеста. Об этом сообщается на странице «Ландскрона» во «ВКонтакте».

«Мы хотим привлечь общее внимание к проблеме, когда русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!» — говорится в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что те собирались устроить драки. Один из болельщиков красно-белых рассказал, что его задержали ни за что.

Один из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерий Бевза получил запрет на посещение спортивных мероприятий на полтора года. СМИ называют его организатором оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

20 ноября Дзюба столкнулся с оскорблениями со стороны фанатов во время матча сборной России против команды Сан-Марино. Нецензурная брань попала в трансляцию. Скандирования с оскорблениями форварда повторились во время матча РПЛ между «Спартаком» (бывшим клубом нападающего) и «Уралом».

Источник: Лента.Ру