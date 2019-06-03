ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО

3 июня 2019    
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области. В случае выявления нарушений ведомство предпримет «соответствующие меры антимонопольного реагирования», сообщила «Известиям» начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

В «Росгосстрахе» и «Ингосстрахе» сообщили, что компании действительно повысили тарифы, вернувшись к ставкам 2018 года. При этом страховщики не исключили, что полис может вновь подешеветь.

Ранее два крупнейших российских страховщика — «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3600 рублей до 4118 рублей), а системообразующий «Росгосстрах» — на 11% (с 3699 рублей до 4118 рублей).

На скачок тарифов обратили внимание в ОНФ — эксперты проекта «За права заемщиков» попросили руководителя ФАС Игоря Артемьева проверить действия крупнейших страховщиков на предмет ценового сговора. Страховые компании, считают в ОНФ, нарушают ст. 11.1 ФЗ № 135, предусматривающую запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.

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Источник: Газета Известия

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