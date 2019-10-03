ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

3 октября 2019     12
ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, всего в социальной сети было опубликовано три объявления. Каждое сопровождалось картинкой с надписями на русском языке. На одной был изображен переходящий мост человек с подписью «Время наводить мосты», на другой — шахматная доска с подписью «Не пора ли сделать свой ход?». На третьей картинке была показана выпускница вуза с родителями, а в подписи содержалось большое количество ошибок: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены).

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14:48 — 10 сентября

Ссылка в объявлениях вела на сайт отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском были описаны подробности работы контрразведки, а также указан адрес ведомства. Бюро приглашало всех, кто располагает важной для ФБР информацией, лично посетить офис.

В ФБР отказались подтвердить или опровергнуть размещение рекламы в Facebook. Представитель бюро Алан Коннер лишь отметил, что ФБР использует различные методы для сбора информации.

В сентября стало известно, что США вывезли из России своего информатора, который был уволен с должности в администрации президента. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, который отправился с семьей на отдых в Черногорию в 2017 году и поле этого не вернулся. Утверждалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но это не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информатора вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым из опасений, что американский лидер может случайно раскрыть шпиона.

Источник: Лента.Ру

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