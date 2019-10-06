ФБР отказалось говорить о допросе депутата Госдумы

6 октября 2019     8
ФБР отказалось говорить о допросе депутата Госдумы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками спецслужбы для допроса. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает ТАСС.

«У нас нет комментариев», — заявили в ФБР в ответ на просьбу агентства пояснить причины задержания российского депутата.

Ранее в воскресенье МИД России выразил протест США из-за задержания и допроса депутата Юмашевой. В ведомстве предположили, что либо американские власти на самом деле не хотят стремиться к нормализации диалога, либо же не способны контролировать действия спецслужб США.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поведение американской разведки в такой ситуации можно оценить как «циничную провокацию».

ФБР задержало в нью-йоркском аэропорту и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». По словам посла России в США Анатолия Антонова, ей задавали «неприемлемые вопросы».

Источник: Лента.Ру

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