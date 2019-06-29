Федерер пожелал вечного доминирования

29 июня 2019     20
Федерер пожелал вечного доминирования

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что хотел бы доминировать вечно. Слова спортсмена приводит Financial Times.

Федерер вспомнил, что ему пришлось привыкать к конкуренции с Рафаэлем Надалем, с которым они долгое время спорили за первую строчку мирового рейтинга. В то же время швейцарец признал, что невозможно находиться на вершине одному. Также он выразил благодарность своим соперникам за то, что они помогают ему становиться лучше.

25 июня Надаль пожаловался на организаторов Уимблдона-2019 из-за того, что при посеве участников он оказался на одну строчку ниже Федерера, несмотря на то, что в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец обгоняет швейцарца.

Федерер 20 раз побеждал на турнирах серии «Большого шлема». Также ему принадлежит рекорд по времени нахождения на первом месте рейтинга ATP — 310 недель в сумме. Сейчас он занимает третью строчку в списке, вторым идет Надаль, а лидирует серб Новак Джокович.

Источник: Лента.Ру

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