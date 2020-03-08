Фергюсон отыскал самбистов перед боем с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон признался, что тренировался с представителями самбо в рамках подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

36-летний боец отметил, что тренируется с самбистами. При этом Фергюсон отказался афишировать подробности данной подготовки. «Где я их отыскал? Это секрет»,— заявил он. В том же интервью Фергюсон подчеркнул, что не спарринговался с 2015 года.

7 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля, в главном поединке которого сойдутся Фергюсон и Нурмагомедов. Оба бойца обменялись оскорблениями в ходе мероприятия. Во время битвы взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона: американец становился обладателем временного титула UFC в легком весе.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедов откладывался четырежды. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом организации в легком весе.

Нурмагомедов считается одним из представителей самбо в MMA. Сам россиянин также демонстрировал приверженность к данному виду единоборств. Перед одним из поединков в UFC, боец появился на взвешивании в футболке с надписью: «Если бы самбо было простым, оно бы называлось джиу-джитсу».

Источник: Лента.Ру