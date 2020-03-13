Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

13 марта 2020     23
Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поиздевался над командой россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложив в Twitter картинку с ним и другими спортсменами на конях.

«Команда Хабиба», — написал Фергюсон. На коллаж попали сам Нурмагомедов, его брат Абубакар, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов.

11 марта Фергюсон заявил, что Нурмагомедов «размяк». Он назвал действующего чемпиона UFC в легком весе «лишь очередным соперником». Американец напомнил, что их бой неоднократно срывался, хотя сам Хабиб говорил, что он ему необходим. «В итоге он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — сказал спортсмен.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Президент МОК не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса
Президент МОК не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса

09:19 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключает, что из-за эпидемии коронавируса возможна отмена летней Олимпиады 2020 года …


Россия и Индонезия проведут первые совместные военно-морские учения
Россия и Индонезия проведут первые совместные военно-морские учения

09:22 Военные из России и Индонезии договорились о проведении первых совместных военно-морских учений «Орруда-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского …


Бельгия ввела общенациональный карантин
Бельгия ввела общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС. По …


Назван главный победитель от обрушения нефти
Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли …


Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова
Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поиздевался над командой россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложив в Twitter картинку с ним и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты