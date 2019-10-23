Фестиваль японского кино состоится в Красноярске

В красноярском Доме кино с 31 октября по 3 ноября пройдет Фестиваль японского кино. В программе — кинопоказы, выставки, лекция об истории японской каллиграфии и мастер-классы по этэгами, оригами, японским иероглифам.

Как передает ИА KrasnoyarskMedia, 2 ноября можно будет увидеть кулинарно-историческую драму «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви». Вечером 3 ноября ожидается показ фантастической комедии Thermae Romae. Посетить все мероприятия фестиваля можно бесплатно.

Напомним, фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Картину уже посмотрели более 3,5 млн зрителей.

Источник: Газета Известия