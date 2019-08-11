Фигурант «газового дела» Онищенко заявил о планах вернуться в Киев

Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.

«Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу… Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность», — заявил Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина».

Депутат также выразил уверенность, что дело против него сфабриковано.

По его словам, свидетелей обвинения по его делу запугивали для дачи показаний и ему удастся это доказать, передает «РИА Новости».

В июне Онищенко заявлял, что подал официальные запросы в соответствующие органы для возвращения в страну. Тогда, по его словам, он находился в Испании. При этом депутат заявил, что украинская сторона затягивает его возвращение.

Онищенко является одним из главных фигурантов так называемого газового дела. По версии следствия, при его содействии с января 2013 по январь 2016 года представители ряда предприятий, в том числе «Укргаздобычи», получали госсредства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Ущерб по этому делу оценен в $120,5 млн.

Источник: Газета Известия