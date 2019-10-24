Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу. Он попросил политического убежища на территории Украины.

Правоохранительные органы и адвокаты других обвиняемых никак не прокомментировали эту информацию.

Материалы по теме

00:01 — 15 августа

Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»

17 октября двое фигурантов дела «Нового величия» попытались покончить с собой в зале суда. Адвокаты считают, что Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков решились на это от отчаяния. Суд отказался изменить им меру пресечения, тогда как другие обвиняемые находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

В марте прошлого года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения. Тем не менее фигуранты дела находятся в списке террористов и экстремистов.

Источник: Лента.Ру