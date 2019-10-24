Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

24 октября 2019     14
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу. Он попросил политического убежища на территории Украины.

Правоохранительные органы и адвокаты других обвиняемых никак не прокомментировали эту информацию.

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В марте прошлого года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения. Тем не менее фигуранты дела находятся в списке террористов и экстремистов.

Источник: Лента.Ру

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