Фигуристка Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы

26 января 2020     20
Фигуристка Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная, выигравшая чемпионат Европы, заявила, что перед турниром не ставила себе задачу набрать определенное количество баллов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, ее радует уже тот факт, что она попала на пьедестал. «Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы — это уже не задача», — прокомментировала Косторная свою победу.

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Она добавила, что не видела прокатов других россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые выступали до нее и заняли второе и третье места соответственно. «Меня просто не пускали туда, не открывали шторку», — сказала фигуристка.

По итогам короткой и произвольной программ Косторная набрала 240,81 балла, обеспечив себе первое место. Она безошибочно исполнила два тройных акселя, но упала при выполнении тройного лутца. Занявшая второе место Щербакова (237,76 балла) чисто исполнила два четверных прыжка, однако упала с четверного лутца. Трусова, замкнувшая тройку лидеров, набрала 225,34 балла.

На прошедшем в австрийском Граце первенстве Европы российские фигуристы повторили рекорд по количество завоеванных наград. В их активе четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Также это первый за 14 лет случай, когда россиянам удалось завоевать золото во всех четырех дисциплинах.

Источник: Лента.Ру

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