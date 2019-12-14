Фигуристка Медведева пожаловалась на «бесконечный хейт» в соцсетях

14 декабря 2019     21
Фигуристка Медведева пожаловалась на «бесконечный хейт» в соцсетях

Российская фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на травлю в социальных сетях в отношении ее самой, а также ее коллег по цеху. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — написала спортсменка.

Медведева выразила желание, чтобы фигурное катание снова стало «тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле».

13 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему она приостанавливает карьеру.

Источник: Газета Известия

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