Фигуристка Медведева пожаловалась на «бесконечный хейт» в соцсетях

Российская фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на травлю в социальных сетях в отношении ее самой, а также ее коллег по цеху. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — написала спортсменка.

Медведева выразила желание, чтобы фигурное катание снова стало «тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле».

13 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему она приостанавливает карьеру.

Источник: Газета Известия