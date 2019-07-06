Фигуристка Туктамышева отказалась от номера со стриптизом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не будет снимать с себя одежду в новом показательном выступлении.

22-летняя спортсменка в Instagram рассказала о создании нового образа. Постановщиком номера выступил хореограф Илья Авербух, передает «Газета.ру».

«Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow», — написала Туктамышева.

В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполняла стриптиз.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года.

Источник: Газета Известия