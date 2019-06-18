Филарет впервые открыто назвал новую церковь Украины неканонической

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической и не имеет автокефалии. Такое заявление он сделал в интервью «Украинскому радио».

«Не называйте ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.) канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 18 июня.

Как пояснил Филарет, ПЦУ имеет томос по называнию, а по «по содержанию она не автокефальна». Кроме того, ее не признают канонической 13 поместных церквей, добавил он.

По мнению священнослужителя, Константинопольский патриарх Варфоломей ввел его и его паству «в заблуждение».

«Не признает ни одна церковь. Не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинская», — резюмировал Филарет, добавив, что хвастаться томосом не стоит.

14 июня ПЦУ заявила, что Филарета могут отлучить от церкви в связи с его намерением созвать собор. В пресс-службе церкви подчеркнули, что он не имеет на это права ни по уставу новой церкви, но даже по утратившему силу уставу УПЦ КП. Иерархов призвали не участвовать в этом мероприятии, пообещав в противном случае отлучение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Филарета впервые отлучили от церкви в 1997 году, после того как он создал и юридически зарегистрировал Киевский патриархат, который не признается ни одной из автокефальных православных церквей.

Ранее в июне Филарет отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ. По его словам, УПЦ КП, которая так и не получила желанной независимости, узнала о содержании этого документа только после собора.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

Источник: Газета Известия