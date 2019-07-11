Филолог назвал безосновательной гипотезу об отдельном русском языке на Украине

11 июля 2019     24
Филолог назвал безосновательной гипотезу об отдельном русском языке на Украине

Никаких оснований для того, чтобы считать русский язык на Украине отдельным от русского языка в России у профессиональных лингвистов нет, заявил «Известиям» заместитель директора по научной работе Института языкознания РАН, кандидат филологических наук Андрей Сидельцев.

Накануне советник команды украинского президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил изменить название русского языка. По его мнению, русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России. По этой причине, он считает, что на Украине его следует продолжить называть русским, а применительно к России — российским.

Русский язык неоднороден на всей территории своего распространения, признал филолог. Русский язык на Кубани очень четко на слух отличается от русского языка в Москве и Санкт-Петербурге, отметил замдиректора Института языкознания РАН. Также русский язык в Брянске отличается от русского языка в Москве.

«И русский язык на Украине немного отличается от русского языка в России, причем в разных местах Украины — это тоже будет разный русский язык. Однако эти отличия не являются значимыми для того, чтобы говорить о существовании различных русских языков», — заключил эксперт.

В свою очередь, Никита Потураев также предложил переименовать и Россию на украинских картах. «Можем на своих картах называть их Московия. Что нам мешает?» — сказал советник Зеленского.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка, который обязывает употреблять государственный язык во всех сферах жизни.

Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

Источник: Газета Известия

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