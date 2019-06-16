Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании «Кинотавра»

16 июня 2019     20
Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании «Кинотавра»

Комедийный фильм «Давай разведемся» Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли стал победителем зрительского голосования 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», проходящего в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 16 июня.

Церемония награждения прошла перед закрытием фестиваля. Голосование проводилось при помощи специального мобильного приложения «Кинотавра».

Картина рассказывает о враче-гинекологе Маше, от которой к молодому фитнес-тренеру уходит муж. Женщина не смиряется с ситуацией и предпринимает попытки вернуть неверного супруга.

Премьера фильма «Давай разведемся» намечена на осень 2019 года. Роли в картине исполнили Антон Филиппенко, Светлана Камынина, Максим Лашкин, Федор Лавров и др.

Ранее 13 июня Режиссер Борис Хлебников представил на «Кинотавре» первый эпизод своего нового сериала «Шторм».

Источник: Газета Известия

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Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании «Кинотавра»
Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании «Кинотавра»

Комедийный фильм «Давай разведемся» Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли стал победителем зрительского голосования 30-го открытого российского кинофестиваля …



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