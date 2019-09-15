Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат

Американский фильм ужасов «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, стал лидером американского проката по итогам 12-15 сентября, заработав $40 млн и суммарно $150 млн. Об этом в воскресенье, 15 сентября, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что успешно стартовала в прокате и картина Лорин Скафарии «Стриптизерши», которая в свой первый уик-энд собрала $32 млн рублей. Лента рассказывает о танцовщицах элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит. После финансового кризиса 2008 года девушки решают отомстить бывшим клиентам и вернуть свои деньги.

9 сентября «Оно 2» стал лидером российского проката по итогам выходных, заработав 590,9 млн рублей. Сюжет продолжения разворачивается спустя 27 лет после событий первой истории, когда герои встретились с клоуном Пеннивайзом. Герои повзрослели, но один телефонный звонок вновь заставляет их собраться вместе. Съемочный процесс картины составил 86 дней. Фильм снимали под другим названием — чтобы обеспечить обстановку максимальной секретности.

Первая часть фильма «Оно» стала самым успешным ужастиком в истории жанра, собрав в мире более $500 млн выручки. Прежним лучшим достижением в $441 млн мог похвастать «Изгоняющий дьявола».

Источник: Газета Известия