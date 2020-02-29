Фильм Полански получил три награды «Сезар»

29 февраля 2020     22
Фильм Полански получил три награды «Сезар»

Фильм режиссера Романа Полански «Офицер и шпион» получил три премии «Сезар», сообщает Huffpost.

Полански получил премию за лучшую режиссуру, а фильм получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы. Всего фильм был номинирован на 12 премий.

Сам режиссер не принял участия в церемонии. Это связанно с обвинениями в изнасилованиях, которые были выдвинуты против Полански в 2017 году. Тогда две женщины обвинили режиссера в изнасилованиях в 1972 и в 1977 году, однако позже одна из них сама же попросила закрыть дело.

За две недели до церемонии руководство французской киноакадемии, учредившей премию «Сезар», ушло в отставку в полном составе на фоне секс-скандала с Полански. Более 200 актеров, продюсеров, режиссеров и деятелей кино потребовали серьезных реформ в организации после номинации фильма Полански.

Феминистические организации выступили против Полански и угрожали устроить протесты на церемонии вручения кинопремии. В ноябре около 40 активисток заблокировали вход в кинотеатр в Париже, где проходил предпоказ нового фильма. Женщины развернули плакаты и призывали бойкотировать картину режиссера.

Источник: Лента.Ру

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