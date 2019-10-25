Финал девятых «Звездных войн» утек в сеть

В сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен финал еще не вышедшего фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», девятой части фантастической саги. Об этом пишет американское издание Esquire.

Внимание! Далее следуют возможные спойлеры к ленте «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Два изображения впервые были опубликованы на портале Reddit и видеохостинге YouTube, после чего их удалили по требованию компании Disney. Автор YouTube-канала World of Geekdom, выпустивший видео с комментариями по поводу утечки кадров, позже заявил, что требование Disney заблокировать видео подтверждает подлинность кадров. Он подчеркнул, что благодаря «эффекту Стрейзанд» утечка разойдется по всему интернету.

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Изображения затем распространились в Twitter. На них предположительно показана финальная битва джедая Рей (Дэйзи Ридли) против императора Палпатина (Иан Макдермид). Антагонист одет в красную робу и стреляет молниями из рук. Вместе с Рей против него выступает антагонист предыдущих двух эпизодов Кайло Рен (Адам Драйвер). Он держит в руках световой меч голубого цвета — такие во вселенной «Звездных войн» обычно используют джедаи. Ранее Кайло Рен пользовался мечом красного цвета.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в российский прокат 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

Star Wars / YouTube

Источник: Лента.Ру