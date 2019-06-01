Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт Экспресс».
Болельщица была одета в цельный черный купальник и пробежала почти половину поля, несмотря на то, что стюарды сразу бросились за ней.
Сопротивления службе безопасности девушка не оказывала и быстро покинула поле.
This final is off to a flyer.
An early goal and a bird getting her bristols out. #UCLfinal #Liverpool #Spurs pic.twitter.com/KCoqdfliDE
— Carlin (@thedaddy4737) 1 июня 2019 г.
Матч проходит на стадионе «Ванда Метрополитано». Ко второму тайму со счетом 1:0 ведет «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что нашествие бегемотов прервало матч по регби в ЮАР.
Источник: Газета Известия