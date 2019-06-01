Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

1 июня 2019     3
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт Экспресс».

Болельщица была одета в цельный черный купальник и пробежала почти половину поля, несмотря на то, что стюарды сразу бросились за ней.

Сопротивления службе безопасности девушка не оказывала и быстро покинула поле.

Матч проходит на стадионе «Ванда Метрополитано». Ко второму тайму со счетом 1:0 ведет «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что нашествие бегемотов прервало матч по регби в ЮАР.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе
Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе

Сотрудники полиции сняли с поезда «Москва — Воркута» футбольных фанатов, которых направлялись на станцию Шиес в Архангельской области. Об этом …


Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт Экспресс». Болельщица была одета …


Рекордное число спортсменов переплыло через Керченский пролив
Рекордное число спортсменов переплыло через Керченский пролив

Рекордное число российских и иностранных спортсменов переплыли Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале, сообщила представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова РИА Новости. «Лидеры …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info