Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт Экспресс».

Болельщица была одета в цельный черный купальник и пробежала почти половину поля, несмотря на то, что стюарды сразу бросились за ней.

Сопротивления службе безопасности девушка не оказывала и быстро покинула поле.

This final is off to a flyer.

An early goal and a bird getting her bristols out. #UCLfinal #Liverpool #Spurs pic.twitter.com/KCoqdfliDE

— Carlin (@thedaddy4737) 1 июня 2019 г.