Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт Экспресс».

Болельщица была одета в цельный черный купальник и пробежала почти половину поля, несмотря на то, что стюарды сразу бросились за ней.

Сопротивления службе безопасности девушка не оказывала и быстро покинула поле.

Матч проходит на стадионе «Ванда Метрополитано». Ко второму тайму со счетом 1:0 ведет «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что нашествие бегемотов прервало матч по регби в ЮАР.

Источник: Газета Известия