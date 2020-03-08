Финляндия отказалась от участия в военных учениях в Норвегии из-за COVID-19

8 марта 2020     18
Финляндия отказалась от участия в военных учениях в Норвегии из-за COVID-19

Финляндия отказалась от участия в международных военных учениях Cold Response 2020 в Норвегии из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Сухопутных войск страны в воскресенье, 8 марта.

«Участие Сухопутных сил в учениях Cold Response под командованием Норвегии, которые пройдут с 9 по 19 марта на севере Норвегии, отменено. Решение отказаться от участия в учениях было принято из-за последней информации о ситуации с коронавирусом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в учениях должны были принять участие около 400 человек. Их отъезд был отменен 8 марта, к моменту принятия решения военные не успели пересечь границу.

В общей сложности на учения, которые проводятся раз в два года, должны были приехать более 15 тыс. человек из Норвегии, Швеции, Германии, Финляндии и других стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день в Норвегии зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

Источник: Газета Известия

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