Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту за «трехголового монстра», пишет Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел 9 июня в Финском заливе. Экипаж отправил на проверку патрульный катер, который позже сообщил, что «монстром», который поразил финских пограничников, оказалось судно, оформленное в стиле древнерусской ладьи.

«Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», — сказал один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.

Отмечается, что российская яхта с экипажем из семи человек направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.

Источник: Лента.Ру