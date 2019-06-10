Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

10 июня 2019     36
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту за «трехголового монстра», пишет Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел 9 июня в Финском заливе. Экипаж отправил на проверку патрульный катер, который позже сообщил, что «монстром», который поразил финских пограничников, оказалось судно, оформленное в стиле древнерусской ладьи.

«Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», — сказал один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.

Отмечается, что российская яхта с экипажем из семи человек направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.

Источник: Лента.Ру

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