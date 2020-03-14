ФИФА разрешила клубам не отдавать игроков в сборные из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу товарищеских матчей сборных на фоне угрозы коронавируса. Полная версия доступна на сайте организации.

«В марте и апреле правило, обязывающее клубы отпускать футболистов в национальные команды, действовать не будет. Такое решение принято в свете угрозы коронавируса», — говорится в заявлении организации. Помимо этого ФИФА порекомендовала национальные федерации воздержаться от проведения матчей сборных и перенести уже запланированные встречи.

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18:46 — 12 марта

В марте сборная России должна провести два контрольных матча. Встречи со Швецией и Молдовой должны пройти при пустых трибунах.

Ожидается, что 17 марта будет объявлено о переносе чемпионата Европы на 2021 год. О таком развитии событий сообщило французское издание L’Equipe.

Источник: Лента.Ру