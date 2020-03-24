ФНРП предложила вывести накопительную часть из пенсий

24 марта 2020     13
ФНРП предложила вывести накопительную часть из пенсий

Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) выступила с инициативой вывода накопительной части из системы обязательного пенсионного страхования. Письмо федерации правительству есть в распоряжении «Известий».

Свою позицию ФНРП объяснил тем, что для разных пенсий предусмотрены разные системы выплат. По факту это будет означать то, что мораторий на пенсионные накопления станет перманентным.

Также проект предусматривает поблажки по поводу максимального возраста дожития, исходя из которого выплачивается накопительная часть пенсии. В письме указано, между выплатами по страховой и накопительной пенсии есть принципиальные отличия, поэтому последней в системе ОПС не место.

В беседе с «Известиями» секретарь организации Игорь Шанин заявил, что накопительная часть пенсии может формироваться только на добровольной основе. По его словам, в этом случае средний размер выплат по старости значительно не изменится. При этом все граждане будут застрахованы одинаково, что в ФНПР считают справедливым.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 марта.

Источник: Газета Известия

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