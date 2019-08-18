Фонд жены Порошенко выделил 8,9 млн гривен на комедию о Донбассе

18 августа 2019     21
Фонд жены Порошенко выделил 8,9 млн гривен на комедию о Донбассе

Культурный фонд Украины выделил 8,9 млн гривен (около 23 млн рублей) на фильм Владимира Тихого «Котик с горящими глазами». Это комедия, посвященная войне в Донбассе.

В анонсе фильма говорится, что он должен помочь жителям страны избавиться от военных травм, пишет «Газета.Ру».

Фильм также выиграл конкурс Госкино Украины и получил грант и от этой организации. Таким образом, общая сумма полученных средств превышает 40 млн рублей.

Выход ленты в прокат намечен на октябрь 2019 года.

Культурный фонд Украины возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента страны Петра Порошенко, напоминает издание.

В июне вышел фильм Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина», рассказывающий о событиях на юго-востоке Украины. Действие происходит в поселке Марьинка (самопровозглашенная Донецкая народная республика).

Источник: Газета Известия

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