Фотографии молодого Познера поразили пользователей сети

В сети поразились старыми фотографиями Владимира Познера. Пользователь с ником «Гомопропаганди» опубликовал в Twitter два снимка телеведущего, подписав, что в молодости тот был «очень горячий». Менее чем за сутки пост набрал более двух тысяч лайков.
Большинство комментаторов согласилось с автором поста. Один из пользователей даже назвал Познера потерянным сыном Марлона Брандо, а другой предположил, что родственником телеведущего мог также быть Ален Делон. Мужчина с ником Sokolov_kun даже заявил, что при встрече с богом попросил бы у него такое же лицо, как у героя фотографий.
Некоторые же удивились тому, что 85-летний Познер когда-то был молодым. «Сколько помню, он вечно старый», — поделился своим мнением один из комментаторов. «Я удивлен что фотография уже была изобретена, в то время когда Познер был молод», — заявил другой.
В декабре россияне назвали Познера журналистом, вызывающим наибольшее доверие. В тройку также вошли телеведущие Александр Гордон и Аркадий Мамонтов. Исследование проводилось компанией Mediascope.
Источник: Лента.Ру
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