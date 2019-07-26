Фотограф снимал на скрытую камеру моделей в душе и попался

26 июля 2019     29
Фотограф снимал на скрытую камеру моделей в душе и попался

Модель обнаружила скрытую камеру в своей квартире, которую установил фотограф, чтобы смотреть на нее в обнаженном виде. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Известный лос-анджелесский фотограф Уильям Френсис снимал 25-летнюю фитнес-модель Зои Клопфер на крошечную камеру, которую спрятал в розетке в ванной комнате. Когда модель вставила карту памяти камеры в свой компьютер, она увидела, что там хранится 241 ролик с ней и другими ничего не подозревающими женщинами в душе.

«Я хочу поделиться этой информацией, чтобы защитить других женщин, поскольку он постоянно работает с известными моделями, знаменитостями и семьями по всему миру», — добавила Клопфер в описании к посту, где продемонстрировала девайс и ракурс, в котором была совершена видеозапись.

В июне покупательница нашла в женской примерочной японского магазина Uniqlo скрытую камеру. Жительница Китая Чжун рассказала, что направлялась в раздевалку, чтобы примерить пять комплектов вещей, которые пришлись ей по вкусу. В процессе она обнаружила похожий на пуговицу подозрительный черный предмет, прикрепленный к верхнему краю зеркала. Позже она поняла, что приняла за пуговицу миниатюрную скрытую камеру.

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Источник: Лента.Ру

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