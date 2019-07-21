Фото футболиста «Ливерпуля» со вздувшимися венами шокировало болельщиков

21 июля 2019     13
Фото футболиста «Ливерпуля» со вздувшимися венами шокировало болельщиков

Пользователей соцсетей удивила фотография полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера на сборах клуба. Снимок появился в Twitter-аккаунте ESPN.

На фото 33-летний Милнер запечатлен во время тренировки, где вены на его руках вздулись от напряжения. Юзеры назвали футболиста «соковыжималкой», сравнили его с Халком и задались вопросом, какие упражнения выполняет хавбек. «Черт возьми, что он принимает?» — написал один из них.

Милнер перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

«Ливерпуль» 20 июля провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Источник: Лента.Ру

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