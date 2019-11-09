Французская актриса обвинила режиссера Полански в изнасиловании

Французская актриса, фотограф и бывшая модель Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, произошедшем 44 года назад, когда ей было 18 лет. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News со ссылкой на интервью издания Le Parisien, которое опубликовало историю артистки в пятницу, 8 ноября.

«В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи — ни профессиональной, ни личной, я едва его знала… Он сделал это очень жестко в своем шале в швейцарском Гштаде», — цитирует издание слова пострадавшей, которая добавила, что режиссер уговаривал ее выпить таблетку.

По словам 62-летней Монье, инцидент произошел в 1975 году, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где также находился Полански. Друзья познакомили девушку с режиссером, а на следующий день, когда она оказалась с ним вдвоем на подъемнике, он спросил ее о готовности к физической близости. Женщина отказалась, но общение с ним продолжила. В тот же вечер они с Полански пошли в ресторан, после чего вернулись в хижину, которую снимала компания друзей, где и произошло изнасилование.

Желание рассказать об этом через 44 года Монье объяснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса.

Телеканал утверждает, что в статье пострадавшая заявила, что рассказала о случившемся лучшему другу, а затем другому человеку, который в итоге стал ее парнем. Обе стороны подтвердили, что Монье говорила им об инциденте. Также она доверила эту историю своему мужу в 1993 году.

В 2018 году Полански исключили из Американской киноакадемии из-за четырех обвинений в изнасиловании. Деятель киноиндустрии был обвинен в том числе в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер в 1977 году. По версии прокурора, Полански подсыпал ей наркотики в шампанское и совратил ее.

Режиссер бежал из США в Европу из-за боязни тюремного заключения. Он намерен вернуть себе членство в киноакадемии, поскольку считает, что его исключили с нарушением правил. В апреле 2019 года он подал иск в суд против академии, требуя восстановить свое членство.

Волна заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по США после скандала с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в неподобающем поведении более 150 женщин, среди которых есть знаменитые голливудские актрисы.

Источник: Газета Известия