Французский клуб пополнился 12-летним Месси

17 июня 2019     24
Французский клуб пополнился 12-летним Месси

Французский «Дижон» объявил о подписании контракта с футболистом Райеном Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

Месси — игрок 2007 года рождения. Он присоединится к команде академии «Дижона» и будет выступать под девятым номером. Ранее он играл за «Версаль 78».

14 июня стало известно, что мадридский «Реал» близок к приобретению японского хавбека «Токио» Такефусу Кубо. Игрок, известный как «японский Месси», ранее выступал в академии «Барселоны».

Дижон занял 18-е место по итогам чемпионата Франции сезона-2018/2019. Клуб сохранил прописку в элитном дивизионе благодаря успеху в стыковых матчах против «Ланса».

Источник: Лента.Ру

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