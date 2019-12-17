Французского вратаря заподозрили в изнасиловании

17 декабря 2019     5
Французского вратаря заподозрили в изнасиловании

Вратаря французского футбольного клуба «Нанси» Баптиста Валетта арестовали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на AFP.

В следственные органы обратилась гражданка 2001 рождения, которая заявила о факте насильственных действий в одном из ночных клубов города Нанси в ночь с 14 на 15 декабря. Валетт был арестован возле клуба в тот же день. Голкипер находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его не удалось допросить сразу, и арест был продлен.

В этом сезоне 27-летний Валетт провел за «Нанси» 20 матчей, в которых пропустил 14 голов.

В октябре сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, промоутер Оскар де ла Хойя обвиняется в сексуальном насилии. Девушка, имя которой не раскрывается, утверждает, что в 2017 году де ла Хойя состоял с ней в любовных отношениях. На тот момент 29-летняя пострадавшая заявила, что в ноябре того года она отказалась вступить в сексуальную связь с ним, однако боксер силой заставил ее совершить акт.

Источник: Лента.Ру

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