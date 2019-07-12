Фронт работы: почему ушел в отставку глава Севастополя

Новый глава Севастополя Михаил Развозжаев сможет избавиться от приставки “врио” лишь в сентябре 2020 года, поскольку этап выдвижения кандидатов для участия в губернаторских выборах уже закончен. Об этом “Известиям” сообщили в Центризбиркоме. Михаил Развожаев, возглавлявший до этого исполком ОНФ, направлен в регион вместо освобожденного от должности губернатора Дмитрия Овсянникова. Эта отставка была довольно ожидаемой, а от нового руководителя в городе ждут консолидации сторонников и противников его предшественника, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

О том, что президент Владимир Путин назначил руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Этим же указом от должности по собственному желанию освобожден Дмитрий Овсянников, добавил представитель президента.

“Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания”, – говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

В этот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым. Как написал на своей странице в Instagram по итогам беседы новый врио губернатора Севастополя, свое назначение он воспринимает как высокое доверие со стороны президента. Экс-глава исполкома ОНФ пообещал приложить все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие, и добавил, что планирует в ближайшее время вылететь в Севастополь и приступить к исполнению обязанностей.

Новый врио может быть официально представлен уже в пятницу, со ссылкой на источники во властных структурах города 11 июня сообщил ТАСС.

Из республики в город

До назначения Михаил Развожаев занимал должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта. В октябре 2018 года Владимир Путин назначил его врио руководителя Хакасии. До этого Михаил Развожаев с 2014 года занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. В ОНФ сообщили, что новый глава исполкома будет назначен на заседании центрального штаба, дату которого объявят в ближайшее время.

Михаил Развозжаев стал уже 20-м по счету главой региона, закончившим программу кадрового резерва президента на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую неофициально уже прозвали «школой губернаторов», рассказал «Известиям» директор ВШГУ, сопредседатель ОНФ Алексей Комиссаров.

Впрочем, от приставки “временно исполняющий” Михаил Развожаев сможет избавиться не раньше 13 сентября 2020 года. Этап выдвижения кандидатов на выборы глав субъектов РФ уже завершен, и все вновь назначенные врио смогут участвовать лишь в следующей губернаторской кампании, рассказали «Известиям» в ЦИК. В заксобрании города уже сообщили, что дату выборов должен назначить уже новый состав регионального парламента, который определится 8 сентября 2018 года.

– Сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество задач, главная из которых – улучшение качества жизни севастопольцев. Мы поддержим его и вместе будем работать на благо Севастополя и его жителей, – заявил “Известиям” секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак.

На развитие города было выделено огромное количество федеральных средств, но окончания строительства многих объектов жители так и не дождались, подчеркнул он.

Необходимые навыки

Отставка Дмитрия Овсянникова была вполне ожидаемой, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Что касается Михаила Развозжаева, то он, по словам политолога, провел достаточно жесткую кампанию в Хакасии и показал себя как менеджер, который может принимать быстрые и адекватные решения в кризисном регионе.

– На посту главы исполкома ОНФ он получил серьезные коммуникативные компетенции, – сказал он «Известиям». – Все это, несомненно, будет востребовано в Севастополе.

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков в беседе с “Известиями” напомнил о конфликте исполнительной власти Севастополя с депутатским корпусом.

– Противостояние двух ветвей власти явно не шло на пользу развитию города, – отметил эксперт.

В Севастополе нужен современный открытый руководитель, который может консолидировать всех вокруг темы развития, полагает и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

– Если мы посмотрим на биографию Михаила Развожаева, то увидим: все необходимые навыки, опыт, личные и деловые качества, которые нужны для эффективного руководителя, у него есть, – отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Михаилу Развожаеву необходимо прекратить внутриэлитный конфликт, договориться с основными политическими игроками региона и установить контакт с жителями Севастополя, отметил в разговоре с «Известиями» директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, для этого врио главы Севастополя обладает всеми необходимыми компетенциями.

Источник: Газета Известия