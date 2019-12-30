ФСБ задержала вербовщика террористической организации в Хабаровском крае

Предполагаемый пропагандист и вербовщик одной из террористических организаций задержан сотрудниками ФСБ в Хабаровском крае 30 декабря.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух россиян, готовивших теракт на новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

10 декабря председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал подвел итоги роботы спецслужб в 2019 году. По его словам, сотрудники ФСБ ликвидировали девять главарей боевиков, не допустив ни одного террористического акта в России, а также пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству оружия.

Источник: Газета Известия