ФСБ задержала вербовщика террористической организации в Хабаровском крае

30 декабря 2019     20
ФСБ задержала вербовщика террористической организации в Хабаровском крае

Предполагаемый пропагандист и вербовщик одной из террористических организаций задержан сотрудниками ФСБ в Хабаровском крае 30 декабря.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух россиян, готовивших теракт на новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

10 декабря председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал подвел итоги роботы спецслужб в 2019 году. По его словам, сотрудники ФСБ ликвидировали девять главарей боевиков, не допустив ни одного террористического акта в России, а также пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству оружия.

Источник: Газета Известия

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