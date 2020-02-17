ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

17 февраля 2020     15
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

Также в ФСБ отметили, что в настоящее время подозреваемый задержан, а суд вынес решение заключить его под стражу.

Ранее, 24 января, в Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

В августе 2019 года 22-летнего жителя полуострова осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ. Известно, что молодой человек вступил в ряды батальона добровольно и активно принимал участие в его деятельности, в частности, администрировал страницу НВФ в соцсети «ВКонтакте» и вместе с остальными членами формирования строил заграждение близ российско-украинской границы.

Источник: Газета Известия

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