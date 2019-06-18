ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомого бизнесмена и близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) источник.

Следственные действия связывают с уголовным делом, которое ФСБ возбудила после жалобы бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи, который обвинил последнего в краже средств Ейского портового элеватора.

Якобашвили пока не комментировал информацию об обысках, сообщает телеканал «360».

Российская версия журнала Forbes оценивала состояние Якобашвили в $750 млн. Предприниматель был одним из создателей компании «Вимм-Билль-Данн», которая в 1990-е и 2000-е годы производила молочные продукты и безалкогольные напитки. В 2011 году Якобашвили продал свою долю PepsiCo.

Музей «Собрание» появился в центре Москвы в 2018 году. В нем находится экспозиция механических музыкальных инструментов и антикварных часов.

18 июня в Пушкинском музее открылась выставка «Щукин. Биография коллекции», посвященная коллекции мецената Сергея Щукина. Она представляет собой собрание знаковых картин европейского модернизма конца XIX — начала XX веков, которые собирал купец Сергей Щукин и его семья.

Источник: Газета Известия