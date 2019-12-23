ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и двух таможнях

23 декабря 2019     14
ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и двух таможнях

Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила факт обысков в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Об этом 23 декабря рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС.

«23 декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент не располагают какой-либо дополнительной информацией.

Ранее в этот же день появились сообщения о том, что некоторых высокопоставленных сотрудников ведомства заподозрили в причастности к мошенничеству. По некоторым данным, речь идет о генерал-лейтенанте, начальнике Управления таможенного дознания Александре Кизлыке, его заместителе по фамилии Серебро и заместителях начальника Внуковской и Домодедовской таможен Константине Мишине и Юрии Черкашине.

Позднее появились сообщения о обысках во Внуковской и Домодедовской таможнях, а также в центральном аппарате ФТС.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Владимир Путин в кабине машиниста проехал по железнодорожной части Крымского моста. Во время открытия он рассказал строителям о ночном звонке бизнесмена Ротенберга. «Мне …


Кубань и Крым свяжут электрички
Кубань и Крым свяжут электрички

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что вопрос запуска пассажирских электричек между регионом и Крымом в настоящий момент прорабатывается. Об …


Пойманного севастопольцами вора могут посадить на семь лет
Пойманного севастопольцами вора могут посадить на семь лет

31-летний подозреваемый был задержан местными жителями до прибытия правоохранительных органов. Полицию вызвала 37-летняя потерпевшая. Вечером у многоквартирного дома к женщине …


Расписания движения поездов и автобусов в Крыму синхронизируют
Расписания движения поездов и автобусов в Крыму синхронизируют

Завершить эту работу планируется к началу туристического сезона-2020. Расписание крымских электричек и автобусов планируют синхронизировать с графиком движения поездов дальнего …


Назван российский бизнесмен года
Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты