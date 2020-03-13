Фуркад завершил карьеру

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Спасибо за это путешествие. Время сказать до свидания», — написал 31-летний спортсмен.

14 марта спортсмен проведет последнюю гонку в карьере. Француз выйдет на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион. Француз также является 13-кратным чемпионом мира. Кроме того, на его счету семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, это абсолютный рекорд. В текущем сезоне он лидирует в общем зачете мировой серии, имея в активе 880 очков.

Источник: Лента.Ру