Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

По данным издания, некая женщина, также гражданка Бразилии, сообщила, что во время ее визита в Париж 15 мая в одном из отелей Неймар напал на нее.

При этом пострадавшая якобы испугалась обращаться в полицию в незнакомой стране и написала заявление только по возвращении на родину.

Представители Неймара пока не прокомментировали обвинения.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки, пишет «РИА Новости».

В сентябре 2018 года в изнасиловании был обвинен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Источник: Газета Известия