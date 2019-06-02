Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

2 июня 2019     20
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

По данным издания, некая женщина, также гражданка Бразилии, сообщила, что во время ее визита в Париж 15 мая в одном из отелей Неймар напал на нее.

При этом пострадавшая якобы испугалась обращаться в полицию в незнакомой стране и написала заявление только по возвращении на родину.

Представители Неймара пока не прокомментировали обвинения.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки, пишет «РИА Новости».

В сентябре 2018 года в изнасиловании был обвинен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Источник: Газета Известия

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