Футболисты «Краснодара» проиграли в Лиге чемпионов со счетом 4:0

Греческий «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча в городе Пирей завершилась со счетом 4:0, передает «Газета.ру». Отличились Мигель Анхель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89).

Ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший — в группу Лиги Европы.

Перед игрой греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly. К журналисту подошли четыре человека и попытались отобрать у него камеру.

Отмечалось, что продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Источник: Газета Известия