Футболисты ЦСКА потерпели третье поражение подряд в Лиге Европы

Футболисты столичного ЦСКА проиграли венгерскому «Ференцварошу» в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

Встреча в Москве завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил полузащитник Роланд Варга. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, не сумев набрать ни одного очка после трех матчей.

«Ференцварош» идет на третьей строчке, имея в активе четыре очка, передает «Газета.ру». Лидирует испанский «Эспаньол» (семь очков), который переиграл болгарский «Лудогорец», занимающий второе место в таблице (шесть очков).

В следующем туре ЦСКА и «Ференцварош» сыграют в Будапеште 7 ноября. Между тем, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а Португалия поднялась на шестую строчку.

Это произошло после победы лиссабонской «Бенфики» над французским «Лионом» (2:1) и поражения петербургского «Зенита» от немецкого «Лейпцига» (1:2) в среду в Лиге чемпионов. Днем ранее столичный «Локомотив» уступил итальянскому «Ювентусу» (1:2).

Таким образом, Португалия набрала 43,849 балла, а у России осталось 43,549 балла. Шестая позиция позволяет заявить шесть клубов в еврокубки на сезон-2021/22, а седьмая — пять.

Источник: Газета Известия