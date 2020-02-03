Футболист-алкоголик продал завоеванную с ЦСКА медаль за «смешные» деньги

3 февраля 2020     13
Футболист-алкоголик продал завоеванную с ЦСКА медаль за «смешные» деньги

Бывший нападающий московского ЦСКА Давид Янчик выставил на продажу бронзовую медаль чемпионата России, завоеванную в составе армейского клуба. Объявление появилось на польском портале Allegro.pl и сейчас уже закрыто, пишет издание sportowefakty.wp.pl.

Источник отмечает, что награда продавалась за «смешные» деньги — тысячу польских злотых, 16350 рублей. В описании было указано, что это оригинальная медаль, принадлежавшая Янчику.

Поляк выступал за ЦСКА с 2007 по 2013-й, при этом несколько раз отправлялся в аренду, изредка играя за армейцев. После ухода из московского клуба Янчик играл за команды из низших дивизионов чемпионатов Польши и Германии. По информации журналистов, форвард испытывал проблемы с алкоголем.

В феврале 2017 года советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, и выручила за их продажу 230 тысяч долларов. Спортсменка также известна тем, что первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».

Источник: Лента.Ру

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