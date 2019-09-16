Футболист Быстров рассказал об «эликсире молодости» Жиркова

16 сентября 2019     38
Футболист Быстров рассказал об «эликсире молодости» Жиркова

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил «Известиям», как защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков в 36 лет продолжает выступать на высоком уровне.

«Видите, как сохранился. У него есть эликсир молодости, — сказал 35-летний спортсмен. — Почему не поделился? Поделился, просто я более травматичный футболист».

Быстров подчеркнул, что его не удивляет эффективность Жиркова.

«Я против него неоднократно играл на футбольном поле и знаю, как это тяжело. Наверно, это самый неприятный соперник на левом фланге, который мне встречался», — добавил он.

Также экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» рассказал о том, зачем начал выпускать свое шоу на YouTube.

«Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. О чем разговор будет? О жизни», — отметил Быстров, указав, что главным вопросом будет «нежданчик».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Хотелось бы сделать интервью с Владимиром Путиным»

Источник: Газета Известия

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