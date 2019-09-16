Футболист Быстров рассказал об «эликсире молодости» Жиркова

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил «Известиям», как защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков в 36 лет продолжает выступать на высоком уровне.

«Видите, как сохранился. У него есть эликсир молодости, — сказал 35-летний спортсмен. — Почему не поделился? Поделился, просто я более травматичный футболист».

Быстров подчеркнул, что его не удивляет эффективность Жиркова.

«Я против него неоднократно играл на футбольном поле и знаю, как это тяжело. Наверно, это самый неприятный соперник на левом фланге, который мне встречался», — добавил он.

Также экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» рассказал о том, зачем начал выпускать свое шоу на YouTube.

«Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. О чем разговор будет? О жизни», — отметил Быстров, указав, что главным вопросом будет «нежданчик».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Хотелось бы сделать интервью с Владимиром Путиным»

Источник: Газета Известия