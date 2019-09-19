Футболист «Валенсии» шесть раз подряд попал в перекладину

championat.com

Полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин на тренировке перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» шесть раз подряд попал в перекладину. Видео с разминки испанской команды опубликовал «Чемпионат.com».

Ли Кан Ин тренировался вместе с партнерами и оказался самым точным. Удары проводились из-за пределов штрафной площади.

Встреча «Валенсии» и «Челси» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 17 сентября. Испанский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Источник: Лента.Ру