Футболист «Валенсии» шесть раз подряд попал в перекладину

19 сентября 2019     3
Футболист «Валенсии» шесть раз подряд попал в перекладину championat.com

Полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин на тренировке перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» шесть раз подряд попал в перекладину. Видео с разминки испанской команды опубликовал «Чемпионат.com».

Ли Кан Ин тренировался вместе с партнерами и оказался самым точным. Удары проводились из-за пределов штрафной площади.

Встреча «Валенсии» и «Челси» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 17 сентября. Испанский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Источник: Лента.Ру

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