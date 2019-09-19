championat.com
Полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин на тренировке перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» шесть раз подряд попал в перекладину. Видео с разминки испанской команды опубликовал «Чемпионат.com».
Ли Кан Ин тренировался вместе с партнерами и оказался самым точным. Удары проводились из-за пределов штрафной площади.
Встреча «Валенсии» и «Челси» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 17 сентября. Испанский клуб одержал победу со счетом 1:0.
Источник: Лента.Ру
|
В «Партии ветеранов России» потребовали для Собчак уголовного наказания за слова о Крыме
Председатель «Партии Ветеранов России» Ильдар Резяпов официально потребовал у Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении …
|
Правда и ложь про севастопольский детский садик №88
Йозеф Геббельс, пропагандист нацистской Германии и последователь Адольфа Гитлера, снимая кинофильмы о благоденствии угнетенных фашизмом народов, утверждал, что он «добивается не правды, а …
|
Футболист «Валенсии» шесть раз подряд попал в перекладину
championat.com Полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин на тренировке перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» шесть раз …
|
Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, болел бешенством
Анализы крови, взятые у волка, показали: он болел бешенством, сообщил РИА Новости Крым руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами …
|
Во вторник в Севастополе завоют сирены
24 сентября с 10:00 до 15:00 в Севастополе пройдет плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!», …