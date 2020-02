Футболист перебросил мяч через вратаря ударом с линии штрафной

Аргентинский форвард канадского футбольного клуба «Монреаль Импакт» Максимилиано Уррути забил изящный гол против американского «Нью-Ингленд Революшн» в матче MLS в субботу, 29 февраля.

На 80-й минуте игрок получил мяч у линии штрафной и одним касанием перебросил его через голкипера прямо в ворота. Видео момента опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

OH MY WORD. What a goal by @impactmontreal Maximiliano Urruti. #MTLvNE pic.twitter.com/zw8quJmGMa

— Major League Soccer (@MLS) February 29, 2020