Футболист перебросил мяч через вратаря ударом с линии штрафной

1 марта 2020     4
Футболист перебросил мяч через вратаря ударом с линии штрафной

Аргентинский форвард канадского футбольного клуба «Монреаль Импакт» Максимилиано Уррути забил изящный гол против американского «Нью-Ингленд Революшн» в матче MLS в субботу, 29 февраля.

На 80-й минуте игрок получил мяч у линии штрафной и одним касанием перебросил его через голкипера прямо в ворота. Видео момента опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

OH MY WORD. What a goal by @impactmontreal Maximiliano Urruti. #MTLvNE pic.twitter.com/zw8quJmGMa

— Major League Soccer (@MLS) February 29, 2020

Канадцы одержали победу со счетом 2:1.

До выступлений в MLS Уррути играл за «Ньюэллс Олд Бойз». В составе команды он стал чемпионом Аргентины в 2013 году.

Ранее в феврале бразильский нападающий французского клуба ПСЖ Неймар назвал свой персональный список лучших игроков современности. В топ-5 вошли Лионель Месси («Барселона»), Луис Суарес («Барселона»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Эден Азар («Реал»).

Источник: Газета Известия

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