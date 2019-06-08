Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.

В сообщении на сайте клуба говорится, что контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года. Как пишет «Газета.ру», презентация состоится после прохождения медосмотра 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По данным СМИ трансфер 28-летнего футболиста обошелся в €100 млн, не считая оговоренных бонусов. Итоговая сумма оценивается в €147 млн.

4 июня сербский форвард Лука Йович также перешел в «Реал». Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2025 года, а сумма трансфера составила €60 млн.

6 июня стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен» намерен пригласить голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса на замену Джанлуиджи Буффону, контракт с которым не был продлен.

Источник: Газета Известия