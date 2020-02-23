Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC

23 февраля 2020     14
Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Лас-Вегасе. Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

14 января Фьюри рассказал о подготовке к поединку против Уайлдера. В частности, британец заявил, что ради поддержания уровня тестостерона он ежедневно занимается мастурбацией.

В декабре 2018-го Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC. Победитель выявлен не был. Тогда Уайлдер заявил, что уйдет из спорта, если Фьюри нокаутирует его во время новой встречи.

Для Уайлдера это первое поражение на профессиональном ринге, у него в активе 42 победы. Фьюри является непобежденным бойцом — 30 побед.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы»
В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы»

Смешная и в то же время поучительная история «Дневник кота-убийцы» английской писательницы Энн Файн уже завоевала сердца читателей по всему …


Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота
Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе …


«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих
«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих

10:13 «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Солл-Лейк-Сити …


Панарин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Панарин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

10:28 Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил уверенность, что его соотечественник, форвард «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин сможет побить рекорд …


Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC
Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты