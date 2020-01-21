Хабаровчан просят передать документы времен войны в госархив

21 января 2020     11
Хабаровчан просят передать документы времен войны в госархив

Жителей Хабаровского края попросили передать в государственный архив на вечное хранение документы периода Великой Отечественной войны. Учреждение планирует организовать серию фотовыставок к 75-летию Победы.

Как пишет ИА AmurMedia, на протяжении многих лет специалисты госархива формируют коллекцию документов. Это воспоминания участников войны, записи рассказов, анкеты, персональные списки, фотографии, фоно- и видеозаписи, содержание множество фактографических данных. Эти документы используются в экспозициях архива при различных мероприятиях и при подготовке сборников и фотоальбомов.

Сейчас в фондах хранится более 50 тыс. документов. В 2019 году на постоянное хранение приняли 132 документа. Во многих семьях остаются личные вещи, награды, фотографии и письма этого периода. Особенный интерес у экспертов вызывают документы, отражающие жизнь детей и подростков в военные годы.

2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом Памяти и славы. Ранее он дал поручение выплатить ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям по 75 тыс. рублей единовременно. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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